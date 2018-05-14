ليفانتي يكتسح برشلونة بخماسية.. ويوقف رقمه القياسي

حرم فريق ليفانتي ضيفه برشلونة من تتويجه تاريخيا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بدون هزيمة، بعدما تغلب عليه 5 - 4 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ملقا 4 - 1.

وتقدم ليفانتي بهدف سجله إيمانويل بواتينج في الدقيقة التاسعة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31، فيما سجل فيليبي كوتينيو هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46 سجل ليفانتي الهدف الثالث عن طريق إينيس بردهي ثم سجل إيمانويل بوايتنغ الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 49 ، وسجل إينيس بردهي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة، 56 ولكن كوتينيو تمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59 ،ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث له ولبرشلونة في الدقيقة 64، فيما سجل لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام سيلتا فيغو وإسبانيول صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب، فيما توقف رصيد برشلونة عند 90 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه كان قد توج بلقب الدوري يوم 29 أبريل الماضي.

وبهذه الخسارة فشل فريق برشلونة في الوصول لمسعاه بأن يكون أول فريق في إسبانيا ينهي الموسم بدون هزيمة في 38 مباراة، بعد تلقيه أول هزيمة بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 27 مباراة والتعادل في تسع.

فيما يعد هذا الفوز هو الحادي عشر لليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، اكتسح إسبانيول ضيفه ملقا 4 - 1.

وسجل أهداف إسبانيول جيرارد مورينو بالاجيرو في الدقيقة الثامنة وسيرخيو جارسيا في الدقيقة 27 وليوناردو بابتيستاو في الدقيقة 30 وبابلو بياتي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لملقه أدرينا جونزاليس في الديقة 39 من ركلة جزاء.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرباع عشر وتوقف رصيد ملقه عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن فرق ملقه ولاس بالماس وديبورتيفو لاكورونا هبطت رسميا.