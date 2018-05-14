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"كاس" تغيّب قائد بيرو عن كأس العالم

المصدر: ليما - رويترز
غيريرو تناول مادة الكوكايين عقب مواجهة الأرجنتين
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أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يوم الاثنين أن باولو غيريرو قائد منتخب بيرو لكرة القدم سيغيب عن نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل عقبتغليظ عقوبة ايقافه لتعاطيه المنشطات من ستة أشهر إلى 14 شهرا.

وكانت شبكة غلوبو التلفزيونية البرازيلية قد أوردت الخبر على موقعها على الإنترنت في وقت سابق من ذات اليوم.

وكان غيريرو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، قد اكمل عقوبة ايقافه لستة أشهر والتي فرضها عليه الاتحاد الدولي للعبة بعد أن أثبت اختبار تناوله للكوكايين بعد مباراة لبيرو في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين في أكتوبر الماضي.

لكن المحكمة الرياضية الدولية أيدت الاثنين وبشكل جزئي الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي طالبت بفترة إيقاف أطول.

كلمات دالّة

#غيريرو, #كاس, #كوكايين, #بيرو

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