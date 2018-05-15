إنييستا متردد بين الصين واليابان.. ويركز على "النبيذ"

كشف أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسباني الذي يخوض الأحد مباراته الأخيرة مع النادي الكاتالوني، أنه متردد بين الصين واليابان بخصوص وجهته المقبلة، كاشفا بأنه سيعلن عن قراره الأسبوع المقبل.

وقال إنييستا (34 عاماً) في مقابلة مع راديو "أوندا سيرو" : هناك احتمالين وهما الصين واليابان، ولكل منهما إيجابياته، تبقى هناك أمور صغيرة لتقييمهما، وسنضع كل شيء في الميزان وسنختار من نراه الأفضل.

وواصل: الأسبوع المقبل عندما ينتهي كل شيء سنتخذ القرار وبعدها هناك كأس العالم وأريدحل هذه المسألة لكي أتمكن من التركيز على المنتخب، كاشفا أن هناك خيارا متقدما على الآخر، لكننا سنتخذ قرارا.

و كثرت التخمينات بشأن وجهته المقبلة لكن ما كان مؤكدا أن فريقه المستقبلي سيكون من خارج القارة الأوروبية.

وطرحت وسائل الإعلام عدة وجهات محتملة، بينها نادي شونغكينغ ليفان الصيني لكن الأخير نفى ذلك الأسبوع الماضي، ثم انتقل الحديث عن انضمامه إلى فيسل كوبي الياباني للعب بجانب بطل مونديال 2014 الألماني لوكاس بودولسكي، لاسيما أن شركة راكوتن المالكة لفيسل هي الراعي الأساسي لبرشلونة.

لكن فيسل نفى التقارير التي تحدثت عن تقديمه عرضا لضم النجم الدولي الذي قاد بلاده إلى لقبها العالمي الأول بتسجيله هدف الفوز على هولندا في نهائي مونديال جنوب افريقيا 2010، ثم أوردت صحيفة سبورت الاسبانية أن الدوري الأسترالي هو بمثابة وجهة مفضلة لنجم خط الوسط، فيما أشار موقع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى نيته الاتصال بوكيل اللاعب.

لكن إنييستا لم يتطرق في مقابلته الإذاعية إلى إمكانية الانتقال للعب في أستراليا، بل تحدث عن دور العامل التجاري في قراره حيث يسعى إلى الترويج للنبيذ الذي ينتجه في مسقط رأسه كاستيل-لا مانشا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه سيختار قبل كل شيء نوعية الحياة المناسبة لزوجته وأطفالهما الثلاثة.

وقال إنييستا الذي يختتم مشواره مع برشلونة بلقبين إضافيين بعد احراز ثنائية الدوري والكأس المحليين: البيئة لا تقل أهمية عما يقترحونه علي بخصوص المشروع والمستقبل. هذا ما سيحفزني على اتخاذ قرار بشأن التفضيل بين ناد وآخر، أكثر من المسألة الاقتصادية.

ويودع إنييستا جمهور برشلونة الأحد في كامب نو بمباراة ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأخيرة من الدوري، قبل أن يسدل الستار على مسيرة رائعة قادته الى احراز 32 لقبا، ثم الاستعداد لخوض البطولة الأخيرة مع منتخب بلاده الذي توج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010.