البرتغالي كوينتراو يطلب استبعاده من المونديال

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم يوم الثلاثاء قائمة أولية من 35 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، وقد شهدت غياب ريناتو سانشيز كما طالب فابيو كوينتراو إعفاءه.

ويبدو أن لاعب خط الوسط سانشيز يدفع ثمن العروض المخيبة للأمال التي قدمها ضمن صفوف بايرن ميونخ ، الذي تعاقد معه مقابل 35 مليون يورو (42 مليون دولار) في عام 2016 ، علما بأنه انتقل مؤخرا بعقد إعارة إلى سوانزي سيتي الإنجليزي.



ويعد سانشيز اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ، الذي استبعد من قائمة سانتوس.



أما كوينتراو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني والمعار إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي ، والذي كان متوقعا بشكل كبير تواجده ضمن قائمة المنتخب البرتغالي ، فقد أبلغ سانتوس بأنه "مرهق" ويشعر بعدم قدرته على الإيفاء بالمتطلبات التي يجب أن تتوفر للاعب كي يخوض كأس العالم ، وذلك عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام".