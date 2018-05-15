تحطم مدرج وإصابة 20 شخصاً حضروا لمشاهدة إنييستا

أصيب ما يقرب من 20 شخصا بجروح طفيفة إثر تحطم أحد المدرجات الخشبية التي تم وضعها بشكل مؤقت في ملعب بمدينة برشلونة الإسبانية اليوم الأربعاء لتصوير مقابلة تليفزيونية مع قائد الفريق أندريس إنييستا.

ووقع الحادث في الوقت الذي كان يجري فيه المذيع الإسباني ريستو رولدان مقابلة مع لاعب برشلونة المخضرم لصالح برنامج "تشيستر" الذي يعرض على إحدى قنوات التليفزيون الإسباني.



وهرعت فرق الطوارئ لتقديم العون للجماهير التي حضرت المقابلة والبالغ عددهم 18 شخصا، تم نقل 12 شخصا منهم إلى المراكز الطبية لعلاج بعد أن أصيبوا بجراح طفيفة.



وذكرت مصادر داخل مجلس مدينة برشلونة أن هناك طفلان من بين المصابين.



وتم وضع المدرج الخشبي تحت إشراف الشركة المنتجة للبرنامج داخل ملعب ستاليا ببرشلونة، الذي تم إغلاقه بعد الحادث.

وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.