رونالدو يهدد ريال مدريد بالرحيل.. والسبب محمد صلاح

هدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني بمغادرة أسوار القلعة البيضاء الصيف القادم والعودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد إذا تعاقدت إدارة نادي العاصمة الإسبانية مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.



وتوج صلاح هدافاً للدوري الإنجليزي بعدد قياسي من الأهداف، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد أقل من عام على وصوله إلى الشمال الإنجليزي قادماً من روما الإيطالي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" أن رونالدو ضاق ذرعاً من الأخبار التي ربطت ريال مدريد بمحمد صلاح وتزايدات حدتها مؤخراً بعدما باتت أيام غاريث بيل معدودة في ريال مدريد، وهدد إدارة فلورنتينو بيريز بالرحيل عن صفوف الفريق إذا جاء النجم المصري إلى سانتياغو برنابيو معقل الفريق العاصمي.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو يخشى أن يؤثر محمد صلاح على دوره كاللاعب الأهم في قائمة ريال مدريد، ولا يريد النجم البرتغالي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات البقاء في ظل أي لاعب آخر.



وقال رونالدو للمقربين منه في النادي بأنه مستعد تماماً للعودة إلى مانشستر يونايتد، ناديه السابق الذي تركه عام 2009 لقاء مبلغ قياسي، خصوصاً مع وجود اهتمام ملحوظ من مواطنه المدرب جوزيه مورينيو الذي يبحث عن تدعيم صفوف فريقه بعد فشله في الموسم الحالي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية الإسباني.

ويلعب رونالدو في صفوف ريال مدريد منذ عام 2009 واستطاع تحقيق 3 بطولات دوري أبطال أوروبا معه، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني، ويستعد لمواجهة صلاح أواخر الشهر الحالي في كييف بحثاً عن لقب دوري أبطال أوروبا.