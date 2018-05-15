غابي: الحظ هزمنا أمام الريال.. وميسي أصعب من رونالدو

اعتبر الإسباني غابي قائد أتلتيكو مدريد أن خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 أمام جاره ريال مدريد جاءت بسبب الحظ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أصعب لاعب واجهه، حتى إنه أصعب من غريمه كريستيانو رونالدو.

وقال قائد أتلتيكو المخضرم لـ"العربية": خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 كانت بسبب الحظ، نحن فشلنا وكان من الممكن أن يفشلوا، والحقيقة أن الخسارة كانت صعبة لأننا تعرضنا إليها مرتين أمام ريال مدريد في ظرف سنتين، كنا قريبين من الحلم وفقدناه، وأتمنى أن تسنح لنا الفرصة مجدداً ببلوغ المباراة النهائية.

وحول أصعب لاعبه واجهه، أجاب: ليونيل ميسي دون جدال، يستطيع التحرك بالكرة كيفما شاء، سريع وذكي ويعرف متى يسدد ومتى يمرر ومتى يتجاوز اللاعبين، وفي كل مرة أواجهه أعاني كثيراً أمامه، إنه أصعب لاعب واجهته حتى أنه أصعب من رونالدو بكثير.