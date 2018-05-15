فان بيرسي: سأستمر في الملاعب الموسم القادم

قال روبن فان بيرسي مهاجم فينوورد إنه يريد اللعب لمدة موسم واحد آخر على الأقل قبل اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة.



وساعد فان بيرسي (34 عاماً) فينوورد على إحراز لقب كأس هولندا الشهر الماضي وقال إنه سيفكر في إمكانية الاعتزال لكن مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق أبلغ الصحفيين أنه يريد الاستمرار.



وأضاف: أنا سأواصل وأشعر بحماس كبير يمنعني من التوقف، شعر كثيرون بصدمة عندما قلت إني غير متأكد إن كنت أريد اللعب مجددا لكني في الواقع واجهت صعوبة كبيرة للوصول إلى نهائي الكأس. في كل مرة أعاني فيها من انتكاسة بسبب الإصابة أشعر بإحباط كبير.



وسجل فان بيرسي، الذي خاض 102 مباراة دولية مع هولندا، هدفا رائعا في نهائي كأس هولندا ليقود فينوورد للفوز 3-0 على ألكمار.



وقال فان بيرسي: كنت أفكر في ذلك الوقت أن هذا الهدف يمكن أن يمثل نهاية سعيدة. الوجود في التشكيلة يمنحني شعورا ممتعا.وأضاف المهاجم الذي سيبلغ عامه 35 في أغسطس المقبل: قررت مواصلة الاستمتاع.

