لوف يستدعي المصاب نوير إلى المونديال.. ويستبعد غوتزه

ضمت القائمة الأولية للمنتخب الألماني لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني يواخيم لوف يوم الثلاثاء استعدادا لمونديال روسيا 2018 ، نجم حراسة المرمى مانويل نوير الغائب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم، فيما غاب ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز في نهائي المونديال الماضي.



وقدم لوف اليوم قائمة من إجمالي 27 لاعبا ، وقد استدعى نوير (32 عاما) ضمن أربعة حراس بالقائمة الأولية ضمن الاستعدادات لمشوار الدفاع عن اللقب في المونديال ، الذي تنطلق منافساته في 14 يونيو.



وفجر لوف ، الذي جدد عقده الثلاثاء مع الاتحاد الألماني لعامين آخرين ليستمر بذلك في قيادة المنتخب حتى كأس العالم 2022 ، مفاجأة باستدعاء نيلز بيترسن مهاجم فرايبورغ ، الذي لم يسبق له المشاركة الدولية ، واستبعاد ساندرو فاغنر لاعب بايرن ميونخ.



كذلك خلت القائمة الأولية من ماريو غوتزه لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند رغم تسجيله هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 بالبرازيل.



وإلى جانب نوير ، استدعى لوف لحراسة المرمى ، مارك أندري تير شتيغن وكيفن تراب وبيرند لينو ، ومن المفترض أن يستبعد واحدا من الحراس الأربعة عند الإعلان عن قائمة نهائية من 23 لاعبا ، وذلك في موعد أقصاه الرابع من يونيو