مانشيني مدرباً لإيطاليا.. والبداية أمام السعودية

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم في بيان على موقعه على الانترنت يوم الاثنين انه عين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الوطني، وسيقدم بشكل رسمي في مقر الفريق في فلورنسا يوم الثلاثاء.



وسيحل مانشيني بديا لجيان بييرو فنتورا الذي أقيل في نوفمبر الماضي عقب فشل ايطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل.



وسبق للمدرب البالغ من العمر 53 عاما تدريب فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي قبل أن ينهي عقده بالتراضي يوم الأحد، وسبق له أن درب فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ومانشستر سيتي وغلطة سراي.



وستكون مباراة السعودية الودية في سويسرا يوم 28 مايو الجاري هي الأولى التي يقود فيها مانشيني المنتخب الايطالي