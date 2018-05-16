أندرو نبوت.. رفض لبنان ليمثل أستراليا في المونديال

تلقى أندرو نبوت مفاجأة سارة بعد استدعاء الجناح الهداف لتشكيلة أستراليا المبدئية في كأس العالم لكرة القدم لينال مكافأة على صبره بعد تجاهله في فترة المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو التي امتدت أربع سنوات وبعد رفضه تحويل الولاء لتمثيل لبنان.



وانضم نبوت، المولود لأبوين لبنانيين، لتشكيلة المدرب بيرت فان مارفيك يوم الثلاثاء وتبدو فرصه جيدة في الوجود ضمن التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا بعد معسكر تدريبي في تركيا.



وعاش نبوت (25 عاماً) فترة رائعة خلال الأشهر الماضية مع نيوكاسل الذي قاده للأدوار الإقصائية بالدوري الأسترالي لأول مرة منذ ثماني سنوات قبل انتقاله إلى أوراوا الياباني ليتم استدعائه للمنتخب لأول مرة في مارس الماضي لمواجهة النرويج وكولومبيا.



وقال نبوت لرويترز: بالنظر إلى ما حدث في الأشهر الماضية..الأمر اشبه بدوامة. أشياء كثيرة حدثت أفضت إلى تلك النتيجة وهذا ليس بسبب الحظ أو أي شيء آخر بل نتيجة جهد كبير.



وسيحتاج المنتخب الأسترالي لحلول هجومية في ظل معاناته لهز الشباك مؤخرا وتبدو فرصه محدودة لتجاوز مجموعة تضم فرنسا والدنمرك وبيرو.



وتعتمد أستراليا على المهاجم المخضرم تيم كاهيل بجانب تومي يوريتش في الخط الأمامي لكنهما خاضا القليل من المباريات في آخر ستة أشهر لذا قد يكون نبوت حلا إضافيا.



وتابع نبوت: ريد فان مارفيك أن ألعب كجناح بجانب اللعب كرأس حربة وأخبرني بأن أكون مستعدا لشغل أي من المركزين لكنني أكثر من مستعد.



وتحدث عن اتصالاته مع الاتحاد اللبناني، وأوضح : كانوا على اتصال معي بشكل مستمر لمحاولة تحويل ولائي لكنني أخبرتهم دائما أن هدفي هو تمثيل أستراليا ورفضت كل طلب للعب باسم لبنان، وأنا سعيد بالحصول على فرصتي أخيرا لتمثيل أستراليا ولن أنظر للخلف.