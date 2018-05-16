إيفرتون يقيل ألاردايس من منصبه

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إقالة سام ألارديس من منصب المدير الفني للفريق بعد أقل من 6 أشهر على استلامه المهمة.



وكان ألارديس ، المدرب السابق لكل من بولتون وويست هام والمنتخب الإنجليزي ، قد تولى تدريب إيفرتون في نوفمبر الماضي وساعد الفريق على مغادرة مراكز الهبوط بجدول الدوري الممتاز وإنهاء الموسم في المركز الثامن بالمسابقة.



لكن النادي أعلن رحيل المدرب البالغ من العمر 63 عن منصبه قبل نهاية العقد الحالي ، الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2019 ، نظرا لأن الجماهير لم تكن راضية عن أسلوب لعب الفريق.



وقال دينيس باريت-باكسينديل الرئيس التنفيذي لإيفرتون في بيان نشر بموقع النادي على الإنترنت: سام جاء إلى النادي في مرحلة تحدي من الموسم المنقضي ، ليمنح فريقنا بعض الاستقرار ونحن مدينون له بذلك.



وأضاف: ومع ذلك ، قررنا ، ضمن خططنا طويلة المدى ، أن نعين مديرا فنيا جديدا هذا الصيف وسنحسم هذا الأمر سريعا.



وتجدر الإشارة إلى أن ماركو سيلفا المدير الفني السابق لفريق واتفورد يعد المرشح الأوفر حظا لخلافة ألارديس في تدريب إيفرتون.