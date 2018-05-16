الفرنسي لانغليه يقترب من الانتقال إلى برشلونة

كشفت وسائل الإعلام الكاتالونية أن الفرنسي كليمان لانغليه مدافع إشبيلية، اقترب من الانضمام إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرة إلى توصل الطرفين الى اتفاق على عقد لخمس سنوات.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة يوم الأربعاء: لانغليه قال نعم لبرشلونة، مؤكدة أن العملاق الكاتالوني توصل إلى اتفاق مع قلب دفاع إشبيلية لخمس سنوات.

من جانبها، أفادت الاذاعة الكاتالونية "راك 1" أن برشلونة بدأ محادثات مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وتحدثت عن اجتماع بين ممثلي الطرفين، بينما كتبت صحيفة "سبورت" أن البند الجزائي لفسخ عقد مدافع إشبيلية يجعل توقيعه جذابا جدا.

وتقدر الصحافة الإسبانية قيمة هذا البند بما بين 30 و35 مليون يورو.

واوضحت صحيفة "آيه بي سي" أن النادي الأندلسي قرر الاجتماع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير مع لانغليه ومدير أعماله للبحث في موضوع تمديد عقده الذي ينتهي عام 2021.

وانضم لانغليه إلى إشبيلية في يناير 2017 قادما من نانسي الفرنسي، وفي حال انتقاله إلى برشلونة سيلعب إلى جانب مواطنه صامويل أومتيتي الذي يجري مفاوضات مع برشلونة لتمديد عقده.

وخاض لانغليه 53 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل أربعة أهداف.