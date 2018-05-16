النمساوي هوتر يخلف كوفاتش في تدريب آينتراخت فرانكفورت

أعلن فريق آينتراخت فرانكفورت، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين النمساوي أدي هوتر مديرا فنيا للفريق في الموسم القادم، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي سينتقل لتدريب فريق بايرن ميونخ.



وقاد هوتر فريق برن للحصول على لقب الدوري السويسري هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 1986، فيما يستعد لقيادة الفريق نحو حصد الثنائية المحلية، حال فوزه بلقب كأس سويسرا، حينما يواجه إف سي زيورخ يوم 27 مايو الجاري في نهائي المسابقة.



كشف فرانكفورت أن مدة التعاقد مع هوتر (48 عاماً) سوف تبلغ ثلاثة مواسم، أي حتى عام 2021.



وصرح فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت: إن أدي خبير كروي بمعنى الكلمة، وسيرته الذاتية تبدو رائعة، لأنه أظهر قدرته على تحقيق نتائج جيدة رغم الوسائل القليلة المتاحة أمامهم من خلال عمله الدؤوب.



من جانبه، صرح هوتر أن الحلم تحول إلى حقيقة من خلال تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفرانكفورت، حيث قال: لم يسبق لي المشاركة في بوندسليجا كلاعب، وأتطلع الآن للعمل كمدرب في دوري أبطال العالم.



ومن المقرر أن يتسلم كوفاتش عمله في بايرن رسميا في الأول من يوليو القادم، ليخلف المدرب المعتزل يوب هاينكس، فيما يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع فرانفكورت في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا يوم السبت المقبل.