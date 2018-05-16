ديفيد مويس يرحل عن تدريب ويست هام

أعلن نادي ويست هام الإنجليزي يوم الأربعاء أن ديفيد مويس رحل عن منصب المدير الفني للفريق بعد أن قاده للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكر ويست هام في بيان أن المدرب البالغ من العمر 55 عاما ، رحل عن الفريق بنهاية عقده الذي كان قصير المدى.

وكان مويس قد تولى تدريب ويست هام في نوفمبر الماضي وقد حقق المهمة المتمثلة في حسم بقاء الفريق بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.



وتقدم ديفيد سوليفان ، الشريك برئاسة النادي ، بالشكر لمويس على حسم بقاء الفريق في الدوري الممتاز ، لكنه قال إن ذلك الهدف دائما ما كان يمثل فقط طموحا على المدى القريب.



وقال سوليفان: عندما وصل ديفيد مويس، كان كلا الطرفين يأملان أن ينصب التركيز بشكل كامل على الفريق في الأشهر الستة المتبقية على نهاية الموسم ، وفي وقت ما ، يتخذ القرار بشأن المستقبل.



واشار سوليفات إلى أن ويست هام سيبحث الآن عن المرشح ىالأنسب للفريق من أجل دفعه إلى الأمام.



وأوضح: اتخذنا بالفعل خطوات على طريق تحديد هوية المدرب المقبل الذي يمكنه دفع الفريق إلى الأمام على طريق تحقيق طموحاتنا.