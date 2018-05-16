غضب في الأرجنتين بسبب نصائح عن التعامل مع الروسيات

فتحت المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين، تحقيقا يوم الأربعاء حول الدليل الاسترشادي الذي أصدره اتحاد الكرة الأرجنتيني وذكر من خلاله بعض الطرق التي يجب اتباعها إذا ما أراد شخص إقامة علاقة ناجحة مع نساء روسيات خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كلاوديو بريسمان، الذي يعمل مراقبا في المؤسسة، في تصريحات لإذاعة "لا ريد" في الأرجنتين: إنه شيء مهين ويدعو للتمييز.

وتسعى المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن إضافة هذه النصائح المثيرة للجدل والخاصة بكيفية إقامة علاقات مع السيدات الروسيات.

يذكر أن هذا الدليل تم توزيعه خلال الدورة التعليمية التي نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة والثقافة الروسية.

وخصص اتحاد الكرة الأرجنتيني هذه الدورة التعليمية للصحافيين والقيادات الرياضية الذين سيتواجدون في روسيا خلال المونديال.

ويتضمن الدليل الاسترشادي بعض النصائح التي يتعين على الصحافيين الأخذ بها إذا ما أراد إقامة علاقة مع فتاة روسية، مشيرا إلى أن الفتيات الروسيات لا يروق لهن أن يتم التعامل معهن كما لو كن أشياء تشترى، بل يفضلن أن يشعرن بأهميتهن.

ونظمت هذه الدورة التعليمية لجنة الرياضة والمسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وبعد الانتقادات التي تلقتها هذه الدورة التعلمية والتي بدأت بعد أن قام أحد الدارسين بنشر صور ومحتويات الدليل الاسترشادي الخاصة بهذا الموضوع المثير للجدل، قام القائمون على الدورة بسحب جميع الكتب الاسترشادية وتمزيق الصفحات الخاصة بالمحتوى الذي يتحدث عن الفتيات في روسيا.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقات أيضا لتحديد هوية المسؤول عن هذه القضية.