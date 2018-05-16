غوارديولا: سيتي لن يصرف الكثير من المال في الصيف

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم أن فريقه يستهدف التعاقد مع لاعب واحد أو لاعبين اثنين فقط قبل انطلاق الموسم الجديد.



وأنفق سيتي أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين في الموسم المنصرم. وأتى هذا الاستثمار الضخم بثماره وتوج سيتي بلقبي الدوري الممتاز وكأس رابطة الأندية لكن غوارديولا قال إنه لا يجب على الجماهير أن تتوقع تكرار هذا الإنفاق.



وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس : سنضم لاعبا واحدا أو لاعبين اثنين.. ربما الناس لن تصدقني لكننا لا نملك المال لاستثمار 300 مليون جنيه إسترليني كل موسم.



وأضاف : لقد استثمرنا الكثير من المال وسنستثمر بشكل أقل في المستقبل لأنه بدلا من القيام بذلك في فترتين أو ثلاث فترات فعلناها في فترة واحدة.



وتابع :النجاح الأساسي لهذا الموسم هو نوعية اللاعبين المتاحين لدينا، يقول الناس إننا فزنا لأننا استثمرنا كثيرا وهذا صحيح.