فيرتونخين لـ"العربية": سواريز أصعب مهاجم واجهته

اعتبر البلجيكي يان فيرتونخين قائد توتنهام اللندني أن منتخب بلاده وصل إلى مرحلة يجب فيها الفوز بأحد الألقاب، نظراً لما تكتنزه القائمة الدولية من نجوم يلعبون في أبرز أندية العالم.

وقال فيرتونخين لـ"العربية": نحن الآن في مرحلة يجب أن يحصل المنتخب البلجيكي على بطولة مهمة لأننا نملك مجموعة رائعة من اللاعبين وبعضنا اقترب من الثلاثين، ولهذا يجب أن نخرج بشيء.

وواصل: أعتقد أن البرازيل ستكون مرشحة للحصول على كأس العالم وبعدها تأتي إسبانيا وفرنسا، وربما إنجلترا والأرجنتين وألمانيا.

وحول أصعب مهاجم واجهه، أجاب: لويس سواريز عندما كان في ليفربول، فهو سريع وشرس ودائماً يتجه نحو المرمى ويسعى للتسجيل في أي فرصة.