كورتوا يحذر تشيلسي من مفاجآت مورينيو

قال تيبو كورتوا حارس تشيلسي إن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يحضر مفاجآت دائما لذا يتوقع مواجهة قوية بين الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت المقبل.



واعتمد مورينيو على ثلاثة مدافعين وكلف لاعب الوسط أندر هيريرا بفرض رقابة لصيقة على إيدن هازارد صانع لعب تشيلسي في آخر مواجهتين بين الفريقين.



وأكد كورتوا، الفائز بلقب الدوري الممتاز تحت قيادة مورينيو في موسم 2014-2015، أن تشيلسي بات مستعدا بشكل أفضل من ذي قبل للمواجهة على أمل إنهاء الموسم بلقب.



وقال الحارس البلجيكي لصحيفة لندن إيفنينغ ستاندرد: يحضر مورينيو مفاجآت دائما أمام الفرق التي دربها من قبل، ولديه أساليب لعب مختلفة فأحيانا يضع ثلاثة لاعبين في الدفاع وأحيانا أربعة ويجد حلولا باستمرار.



وأضاف: أعتقد أنها ستكون مباراة قوية إذ توجد العديد من الوجوه المألوفة وأتمنى أن يخرج تشيلسي منتصرا. لدينا فكرة عن كيفية استعداده من خلال مواجهاتنا في آخر عامين.



وقضت الهزيمة 3-0 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري على آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الخامس.



لكن كورتوا يثق في أن النتائج الأخيرة لن تؤثر على استعدادات تشيلسي لنهائي الكأس في استاد ويمبلي.



وتابع : لم يكن الأداء جيدا لكن أظهرنا قدرتنا على العودة وهذه مباراة مختلفة وبطولة الكأس مختلفة عن الدوري وبعد موسم شهد فترات صعود وهبوط يمكننا أن ننهيه في القمة.

