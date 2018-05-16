مارادونا يترك التدريب ويتحول إلى رئيس نادٍ

سيتولى دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، رئاسة دينامو بريست المنتمي لدوري روسيا البيضاء لكرة القدم بعقد لثلاث سنوات.

وانفصل مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986، عن تدريب الفجيرة الشهر الماضي بعدما أخفق في الصعود مباشرة إلى دوري الأضواء.

وقال النادي في بيان يوم الأربعاء: سيشرف مارادونا على تطوير النادي، وسيتعاون أيضا مع كل الإدارات، ومنها أكاديمية بريست.

وسبق لمارادونا مهاجم برشلونة ونابولي السابق تدريب الوصل الإماراتي ومنتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 وحتى 2010.

وسيبدأ مارادونا (57 عاماً) العمل مع دينامو، صاحب المركز الثامن في الدوري المحلي، بعد انتهاء منافسات كأس العالم في روسيا.