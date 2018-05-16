استبعاد هارت وويلشر من قائمة إنجلترا في كأس العالم

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا تشكيلة شابة من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا يوم الأربعاء بينما استبعد مجموعة من الأسماء الشهيرة.



ولم ينضم الحارس جو هارت صاحب الخبرة الكبيرة لتشكيلة إنجلترا كما غاب جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال رغم أنهما لعبا فيما بينهما أكثر من 100 مباراة دولية.



ومن المتوقع أن يكون جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، في التشكيلة الأساسية لإنجلترا عندما تبدأ مشوار كأس العالم أمام تونس في 18 يونيو.



وسيكون ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول البالغ عمره 19 عاما هو أصغر لاعب في التشكيلة بعدما انضم بشكل مفاجئ رغم أنه لم يشارك في أي مباراة دولية كما انضم أيضا روبن لوفتوس-تشيك المعار من تشيلسي إلى كريستال بالاس.



واختار ساوثغيت إعلان التشكيلة النهائية من 23 لاعبا بدلا من اختيار تشكيلة مبدئية أكبر رغم أنه وضع خمسة لاعبين على قائمة الانتظار تحسبا لإصابة أي لاعب.



وستلعب إنجلترا وديا مع نيجيريا وكوستاريكا في 2 و7 من الشهر المقبل على أن تسافر إلى روسيا بعدها بخمسة أيام.



