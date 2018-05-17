اتهام أتليتكو برفع لافتة عنصرية في النهائي الأوروبي

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوييا) جماهير فريق أتلتيكو رفع لافتة عنصرية في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي أمام مارسيليا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة يوم الخميس.



وفاز الفريق الإسباني بالمباراة النهائية التي أقيمت الأربعاء 3 - صفر ولكن ذكر بيان ان قضيتهم التأديبية سيتم التعامل معها من قبل لجنة القيم والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 31 من الشهر الجاري.



واتهم أتلتيكو أيضا بعد أن أطلقت الجماهير الألعاب النارية بينما اتهم فريق مارسيليا بوقوع اضطرابات بين الجماهير وإشعال الألعاب النارية، وإلقاء الأشياء والقيام بأعمال مضرة مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة.