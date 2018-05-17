روبيالس رئيساً جديداً للاتحاد الإسباني لكرة القدم

انتخب المدافع الرحالة السابق لويس روبيالس رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم في إسبانيا، يوم الخميس.

ويمثل انتخاب روبيالس، 40 عاما، تغييرا في المدرسة القديمة التي أدارت الاتحاد بما يعني تحديث البنية التحتية وتحويلها إلى مؤسسة أكثر شفافية.

وقال روبيالس: سأمنح الاتحاد كل شيء. نحتاج إلى الاهتمام بأنشطة كرة القدم النسائية والشاطئية وكرة القدم داخل الصالات. خطونا خطوة باتجاه المستقبل ولن يهزمنا أحد فيما يتعلق بالعمل والتغيير قادم لا محالة.

وظل اتحاد كرة القدم في إسبانيا دون رئيس دائم منذ ديسمبر 2017 بعد إقالة الرئيس السابق أنخيل ماريا فيار الذي ظل في موقعه لمدة 29 عاما.

واحتجز فيار وابنه جوركا إضافة لمسؤولين آخرين بالاتحاد في يوليو 2017 بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.

واستقال فيار من منصبيه كنائب لرئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لكنه رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد المحلي للعبة ما اضطر المحكمة الإدارية في إسبانيا للتدخل وإعفائه من منصبه.

ولعب روبيالس لعدة فرق في درجات أقل في الدوري الإسباني بعد أن تخرج من أكاديمية الناشئين في فالنسيا وأتليتكو مدريد وأنهى مسيرته الكروية في 2009 في صفوف هاميلتون أكاديميكا الأسكتلندي.

وفي العام التالي وقع عليه الاختيار ليكون رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان وهو المنصب الذي ظل محتفظا به حتى أعلن ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم العام الماضي.