غوارديولا: البرازيل ستواجه معضلة في كأس العالم

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن البرازيل ستواجه معضلة إيجابية تتعلق بالبدء بالمهاجم غابرييل جيسوس أو روبرت فيرمينو لاعب ليفربول في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأحرز جيسوس 17 هدفا بجميع المسابقات مع سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما سجل فيرمينو 27 هدفا ليساهم في احتلال ليفربول المركز الرابع محليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار تيتي مدرب البرازيل خلال الإعلان عن تشكيلته يوم الاثنين الماضي إلى أن جيسوس (21 عاماً) الذي سجل تسعة أهداف في 15 مباراة دولية، قد يبدأ أساسيا على حساب فيرمينو في كأس العالم.

ولكن غوارديولا ظل على الحياد وامتدح قدرات الثنائي الهجومي، وقال المدرب الإسباني لمحطة (إي.إس.بي.إن): البرازيل محظوظة بامتلاك ثنائي هجومي رائع.

وأردف: يحظى غابرييل بالطاقة والشغف والحماس، أما فيرمينو فهو أكبر سنا ولعب في عدة أماكن بالفعل، يمكنني تخيل موقف البرازيل أمام وسائل الإعلام إذا لعب أحدهما ستظهر مطالبات بأن يلعب الثاني. .لن ينتهي الجدل، فهذه مشكلة تيتي وليست مشكلتي.

واختتم سيتي الموسم بتحقيق لقب الدوري وبعض الأرقام القياسية لكن الموسم الأول مع غوارديولا لم يكن ناجحا ولم يحصد الفريق أي لقب كبير.

وتابع غوارديولا: ساعدنا الموسم الماضي في فهم الكثير من الأشياء وطبقنا هذا في الموسم الجاري. يعتقد الناس أن وصول المدرب مهما كان اسمه يعني أن الأوضاع ستنقلب للأفضل على الفور لكن لا تسير الأمور هكذا.