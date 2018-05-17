غوارديولا يمدد عقده مع سيتي ثلاثة مواسم

جدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا يوم الخميس عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليبقى على رأس جهازه الفني حتى 2021، وذلك بعد موسم استثنائي قاد فيه الفريق إلى لقب الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس الرابطة.

وأكد غوارديولا في شريط مصور بثه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أنا سعيد ومتحمس للغاية، إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع هذه العائلة في هذه المنظمة وهذا النادي.

وانضم غوارديولا إلى سيتي في صيف 2016، وفي حال بقي غوارديولا حتى نهاية عقده في ختام موسم 2021، سيكون قد أمضى خمسة أعوام في "استاد الاتحاد"، وهي أطول فترة له مع فريق واحد بعدما أشرف على برشلونة الإسباني بين 2008 و2012، وبايرن ميونيخ الألماني 2013-2016.