كيف أعلنت المنتخبات عن قوائمها المشاركة في المونديال؟

تختلف طرق المنتخبات بإعلان قوائمها المشاركة في كأس العالم، من الطريقة التقليدية عبر مؤتمر صحافي إلى طرق عصرية من خلال شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

في البرازيل يقوم المدرب بإعلان تشكيلته عبر مؤتمر صحافي، وهو ما يفعله الألمان الذين يقدمون قائمتهم بشكل جامد يعكس حبهم للجد والعمل الدؤوب، أما إنجلترا فاختارت إعلان قائمتها عبر فيديو على موقع "تويتر" ينتهي بأسماء اللاعبين المشاركين في البطولة.

إسبانيا اختارات تأجيل القائمة الدولية حتى يخوض إنييستا مباراته الأخيرة مع برشلونة، وذلك احتراماً لمسيرته الطويلة، وحتى لا يؤثر الجدل حول القائمة على تكريم اللاعب الملقب بالرسام.

في كوريا الجنوبية تحكم قواعد صارمة سلوك الأفراد وتعتبر تحية الانحناء من أشهر سمات آداب السلوك، وهو ما فعله مدرب كوريا الجنوبية عندما انحنى احتراما للصحافيين بعد المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه قائمة المونديال.



عربيا، اختار الاتحاد التونسي إصدار بيان رسمي على موقعه الإلكتروني لأول مرة في تاريخ مشاركاته المونديالية، أما في مصر فاتبعت الطريقة الكلاسيكية، هيكتور كوبر في مؤتمر صحافي.