لوسيان فافري يتولى تدريب دورتموند حتى 2020

يوقع السويسري لوسيين فافري، المدير الفني الحالي لفريق نيس الفرنسي، عقدا مدته عامين مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية.



وارتبط اسم فافري، الذي تولى تدريب هيرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني، بتولي تدريب دورتموند منذ فترة طويلة.



وكان بيتر شتويغر المدير الفني المؤقت لدورتموند، ترك النادي في الجولة الأخيرة من الدوري، بعدما ضمن فريق دورتموند احتلال مركز مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.



ولم يؤكد مسؤولو دورتموند اتفاقهم مع فافري وذكرت مجلة "كيكر" أن الإعلان سيتم عقب إنهاء نيس مبارياته في الدوري الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل.



وقال فافري (60 عاماً) لصحيفة "بيلد" الأربعاء : مجرد تكهنات وشائعات. ولكن هانز يواخيم فاتزكة الرئيس التنفيذي لدورتموند قال لقناة "سبورت1" أن الاعلان سيكون قريبا.



وقال : نعلم من نريد ونعلم من سنحصل عليه، وهذا ليس فقط من الأمس.



وذكرت "كيكر" أيضا أن فافري يريد منع صفقة انتقال مدافع يوفنتوس ستيفان ليشتستاينر، وقال المدافع السويسري لصحيفة "بليك" إن الصفقة فشلت.



وقال : لن أنضم لدورتموند. لم نتوصل لاتفاق. لا يوجد أكثر من ذلك لأقوله.