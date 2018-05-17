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هاري وينكس يوقع عقداً جديداً مع توتنهام

المصدر: لندن - رويترز
وينكس سيبقى في شمال لندن حتى 2023
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قال توتنهام هوتسبير يوم الخميس إن لاعب الوسط هاري وينكس وقع عقدا جديدا مدته خمس سنوات مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبقى وينكس (22 عاماً) وهو خريج أكاديمية توتنهام، مع النادي الواقع في شمال لندن حتى عام 2023 بعقد معدل يتضمن عاما إضافيا على العقد الذي وقعه في فبراير من العام الماضي.

وشارك وينكس في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم لكنه غاب عن المراحل الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل ومن المقرر أن يخضع لجراحة.

وقال توتنهام إن وينكس من المرجح أن يستعيد كامل لياقته قبل بداية الموسم المقبل.

كلمات دالّة

#توتنهام, #هاري وينكس

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