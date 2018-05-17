بايرن يمنح "الفتى الذهبي" فرصة جديدة

قال كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس أن لاعب وسط الملعب البرتغالي ريناتو سانشيز، سيعود لصفوف الفريق البافاري، وسوف تتاح له الفرصة لنيل إعجاب الكرواتي نيكو كوفاتش المدرب الجديد للفريق.



وخاض سانشيز (20 عاماً) الذي لم تضمه القائمة الأولية لمنتخب بلاده المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر القادم، تجربة ليست ناجحة، عندما انتقل على سبيل الإعارة لفريق سوانزي سيتي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى الانجليزي هذا الموسم، بعدما فشل في التألق مع بايرن في الموسم الماضي.



وتحدث رومينيغيه عن اللاعب، الذي قام بايرن بشرائه من فريق بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو قائلا : إنه عائد إلينا مجددا.

وأضاف رومينيغيه في حديثه لصحيفة (مونشنر ميركور) الألمانية واسعة الانتشار، في عددها الذي سينشر الجمعة: سيحاول نيكو كوفاتش إعادته إلى مستواه السابق. هذه مهمة مثيرة.



وأوضح رومينيغيه "مر على ريناتو بعامين في غاية الصعوبة ، وأعتقد أنها كانت متعلقة بتوجيه الأنظار إليه كفتى ذهبي في بطولة أمم أوروبا الماضية (يورو 2016) التي توج بها منتخب البرتغال.



واختتم الرئيس التنفيذي لبايرن حديثه قائلا : لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له من الناحية النفسية، كنا مقتنعين به تماما قبل عامين ولن نتخلى عنه الآن.



وبات يتعين على سانشيز القتال من أجل حجز مكان في القائمة الأساسية لبايرن إلى جانب الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن، الذي مدد عقده اوم الخميس مع الفريق لمدة عام واحد، بعدما أعلن النادي الألماني توصله لاتفاق معه على تمديد التعاقد.