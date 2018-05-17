‬فينغر يعترف: قصة رونالدو أكثر ما ندمت عليه في مشواري

اعترف أرسين فينغر، مدرب أرسنال، الذي يستعد للرحيل، أن فشله في التعاقد مع كريستيانو رونالدو هو أكبر شيء ندم عليه في سوق الانتقالات خلال حوالي 22 عاما مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد فينغر مع عدد من أفضل لاعبي الدوري خلال عهده، وبينهم تييري هنري وروبير بيريس وسيسك فابريغاس ومسعود أوزيل، لكن أرسنال فشل في ضم رونالدو الذي انتقل للغريم مانشستر يونايتد عام 2003.

ومضى رونالدو ليساعد يونايتد على الفوز بالدوري ثلاث مرات بجانب إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل انضمامه لريال مدريد في 2009.

وأبلغ فينغر موقع أرسنال على الإنترنت: أهم لاعب يأتي إلى ذهني فشلنا في التعاقد معه هو كريستيانو رونالدو، لقد كان هنا برفقة والدته وكنا قريبين للغاية. ثم جاء مانشستر يونايتد وكان يعمل به في ذلك الوقت كارلوس كيروش. لعب يونايتد ضد سبورتنغ لشبونة، وكان رونالدو رائعا وتعاقدوا معه.

وتابع: يمكن تخيل كيف سيكون الحال في ذلك الوقت إذا امتلكت تييري هنري ورونالدو معا. كان هذا سيغير بالتأكيد من تاريخي هنا أيضا.

وقال فينغر إن أرسنال لم يستطع التنافس مع المبلغ الذي دفعه يونايتد وقيمته 12 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البرتغالي.

وأضاف المدرب الفرنسي: هناك أمور دائما كان يمكن القيام بها بشكل مختلف، لكن مشكلة المفاوضات هي معرفة متى تدفع ومتى لا تدفع، عندما عرضنا 4.5 مليون جنيه إسترليني كانت المفاوضات جارية، كنا قريبين للغاية. لكن مانشستر يونايتد جاء ودفع 12 مليون جنيه، وهذا مبلغ لم نستطع تحمله في ذلك الوقت.

وقاد فينغر أرسنال للمرة 1235 والأخيرة لينهي النادي اللندني مشواره في الدوري بالفوز 1-0 على هدرسفيلد تاون يوم الأحد الماضي.

وسيسعى رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عندما يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي يوم 26 مايو الجاري.