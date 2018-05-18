أغويرو يعترف: حلم اللعب مع ميسي انتهى

أقر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي باستحالة أن يلعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي على مستوى الأندية مستقبلا، لأنه باق مع فريقه، حاله كحال ميسي مع برشلونة الإسباني.

وكشف أغويرو انه يعاني من اصابة في ركبته منذ عام 2013، مؤكدا بأن خضوعه لعملية جراحية مؤخرا جعله يشعر كأنه لاعب جديد قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم في كرة القدم.

وتربط علاقة صداقة وطيدة بين ميسي وأغويرو خارج الملعب لكن الأخير استبعد إمكانية اللعب إلى جانب مواطنه على صعيد الأندية، وقال لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية: أعتقد ان الأمر مستحيل، نعم كانت ثمة إمكانيات في السابق، لكننا الآن في سن حيث سيمكث ليو مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، أما أنا فسأبقى في سيتي.



وسجل أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، 21 هدفا لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، الا أن موسمه الحالي انتهى مبكرا نسبيا بعد معاناته من مشاكل في ركبته اليمنى.

وأرجأ أغويرو إجراء العملية الجراحية في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي يخوض غمار دوري أبطال أوروبا، إلا أنه بدأ بالتركيز على كأس العالم بعد خروج فريقه على يد ليفربول من المسابقة القارية.

وقال في هذا الصدد بعد خضوعه لعملية جراحية في أواخر أبريل: بعد خمس سنوات من المعاناة، أشعر بأن ركبتي أشبه بالجديدة، صراحة أنا أعاني من ركبتي منذ عام 2013 .

وكشف: تحدثت إلى أطباء مانشستر سيتي هذا الموسم وقلت لهم سننتظر لان لدينا دوري أبطال أوروبا لكن الامور لم تتحسن.

وأكد اغويرو ان مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا وقف إلى جانبه وأضاف: ساندني كثيرا وطلب مني أن أحافظ على هدوئي. وبعد خروجنا من المسابقة الأوروبية تحدثت مع الاطباء لأقول لهم انني أشعر بأنني لست على ما يرام. قلت انني أفضل الخضوع للجراحة لوجود خطر بأن أغيب عن كأس العالم.

وعن جاهزيته البدنية قبل انطلاق المونديال في 14 يونيو، قال: أنا في صحة جيدة ونلت راحة أكثر من لاعبين آخرين.