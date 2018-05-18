المخضرم كاسياس يستمر مع بورتو موسماً إضافياً

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن تمديد عقد حارسه الإسباني المخضرم إيكر كاسياس لعام واحد، بعدما قاده لأول لقب في الدوري البرتغالي الممتاز منذ موسم 2012-2013.



وانضم كاسياس الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية إلى بورتو في 2015 قادما من ريال مدريد، وقد سجل 20 مشاركة مع الفريق في الموسم المنقضي.



وقال كاسياس الذي يحتفل يوم الأحد بعيد ميلاده السابع والثلاثين: سعيد للغاية للبقاء هنا لعام أخر، من الرائع أن ترتبط بنادي مذهل ومدينة مذهلة.



وأضاف: كان هناك شائعات حول رحيلي ولكني دائما أردت البقاء هنا، ونجحت في تحقيق ذلك لذا أشعر بسعادة غامرة.