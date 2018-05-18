بالفيديو.. قرية بولندية تصنع مرمى مونديال روسيا

عندما تلامس الكرة تشهق الأنفاس وتشخص الأبصار وينتظر الجميع بقلق نتيجة هذا الاصطدام، حارس المرمى يشكرها أو حتى يقبلها، والمهاجم يتمنى أن تميل بعيدا عن تسديداته ويوجه لها اللعنات إن وقفت في طريق أهدافه، الخشبات الثلاث كما كانت قديما لم تعد تصنع من الخشب في العصر الحديث لكرة القدم بل باستعمال تقنيات حديثة لتكون متواجدة بكل ثقة في الأراضي الروسية مع انطلاق المونديال.

معدات المرمى في جميع ملاعب كأس العالم المقبلة يتم تصنيعها في قرية صغيرة في بولندا بشكل يدوي مع إدخال أدوات حديثة في تطويع المواد وصولا إلى الشكل النهائي الذي سيتم إرساله إلى روسيا حتى يتنافس لاعبو 32 دولة بتصويب كراتهم عليه وسعيا لأن تهتز شباكه معلنه فرحة الملايين في أكبر حدث كروي يأتي مرة كل أربع سنوات.

وتنتج معظم المكونات من الألمنيوم ثم يجري تقطيعها ولحامها وتثبيتها بأرض الملعب وتأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي الطلاء وتنتج نفس الشركة الخطاطيف البلاستيكية للشبكة فيما تورد شركة إسبانية المكون الأخير وهو الشباك.

يان زولتوسكي المدير التنفيذي للشركة المصنعة اعتبر أن "البعض يعتبر أن الأمر يتعلق بعارضة وقائمين إلا أننا نعتبر صناعتها شيئا أقرب إلى الحياة وهو ما نسعى لبثه في الألمنيوم والفولاذ والبلاستيك الذي يدخل في عملية تكوينها لتأتي النتيجة النهائية بمثابة لوحة فنية " فيما يضيف توماس دونست، مدير التصنيع للمرمى بأنه "لصناعة منتج واحد فإنك تحتاج إلى أكثر من 190 جزءا مختلفا يتم وضعها معا حتى نصل إلى الشكل النهائي للمرمى"، حيث يعكف أكثر من 100 عامل على إنتاج ومعالجة أجزاء المرمى.