زيدان يعد الإعلام بالكشف عن مفاوضات نيمار نهاية الموسم

وعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني رجال الإعلام بالحديث عن مفاوضات ناديه مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان عندما تنتهي مباراة فريقه مع فياريال يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.



وعند سؤال زيدان عن شائعات احتمالية التعاقد مع نيمار، كان رده حادا حيث قال : لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي، مازال أمامنا عشرة أيام، مباراة السبت هي المباراة الأخيرة وبعد ذلك سنتحدث عن كل شيء تريدونه ولكن الآن لا شيء.



وقال المدرب الفرنسي، في مؤتمر صحفي: تدريباتنا خلال هذا الاسبوع سارت بشكل جيد للغاية، تدربنا جيدا، مع السرعة، كلنا جاهزون للعب المباراة النهائية.



ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني. ولا ينافس الريال على أي شيء، ولكن زيدان استبعد إعطاء راحة للاعبيه ليكونوا جاهزين للمباراة النهائية التي ستقام يوم 26 من الشهر الجاري بمدينة كييف.



وقال زيدان : أعتقد ان الأمور تسير بشكل إيجابي ،و لا أعتقد أنه يمكن حدوث إصابة، ونفكر بإيجابية ونريد أن نلعب بشكل جيد ، إنها مباراة تساعدنا على الإعداد لنهائي دوري الأبطال. ومن ثم سيكون أمامنا أسبوع كامل للاستعداد للنهائي.



وألمح زيدان إلى أن فياريال لديه أسلوب لعب مختلف تماما عن أسلوب ليفربول، وأشار إلى أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، يلعب كرة قدم مباشرة، وسريعة.



وأضاف : فياريال يلعب بطريقة مختلفة تماما، دائما ما يسيطرون على الكرة ومحاولة لعبها خلف المدافعين، إنها ليست نفس طريقة ليفربول، إنهما فريقان مختلفان.