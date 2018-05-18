ستوك يقيل مدربه لامبرت بعد الهبوط من الدوري

أعلن نادي ستوك سيتي يوم الجمعة عن إقالة بول لامبرت من منصب المدير الفني للفريق بعد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتولى لامبرت تدريب ستوك في يناير الماضي لكن الفريق أنهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المركز الثاني من القاع.



وأشاد ستوك سيتي باحترافية لامبرت لكن الفريق الآن بات يتطلع للمستقبل.



وذكر بيان لستوك: النادي سيعين مدرب بديل في أقرب وقت ممكن من أجل إعطاء المدرب الجديد الوقت الكافى للإعداد من أجل التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم القادم من دوري الدرجة الأولى.