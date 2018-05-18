جيسوس.. عامل طلاء تحوّل إلى قائد لهجوم البرازيل

قبل 4 أعوام كانت البرازيل تستعد لاستقبال ضيوف المونديال الكروي وشاب لا يزيد عمره عن 17 ربيعاً بيده علبة طلاء وفرشاة يساهم بتزيين الشوارع، تحرك الزمن بنحو ألف يوم ازدادوا 460 وبات هذا الشاب لاعبا يكسب راتبا سنويا يقترب من 6 ملايين دولار والأهم من ذلك، يقود هجوم منتخب بلاده في كأس العالم المقرر في روسيا الشهر المقبل.

وقال جواو باريرا، مدرب فريق للشباب: الحمد لله أننا نمتلك كرة القدم واللاعب غابرييل حتى يقدم لنا مثالا إيجابيا للشباب في هذه المنطقة الفقيرة وصعوده الصاروخي إلى لاعب محترف قدم صورة متميزة لكل الأطفال هنا للابتعاد عن حياة الشوارع بما فيها من سيئات.

جيسوس واجه الجريمة والفقر في حي فقير بمدينة ساوباولو ولجأ إلى كرة القدم ليشق لنفسه مستقبلا مميزا والآن قام أبناء هذا الحي باستخدام الطلاء لرسم صورة كبيرة له مبتسما تطل على ملعب كرة القدم وتعطي للكثيرين سببا للتفاؤل في كل يوم.

وأضاف جواو باريرا: أفراد المجتمع في هذا الحي يشعرون بالسعادة لما حدث للاعب غابرييل ويتمنون أن يتواصل الإبداع لديه مستقبلا، كان مجرد شخص يملك حلما والآن تحقق حلمه وترك للجميع فرصة أن يحلم بالسير على نفس الطريق الكروي كما فعل.

أبناء الحي يؤكدون بأن صراخ الفرحة والهتافات تعالت عندما اختير ابنهم جيسوس في قائمة المدرب تيتي لنهائيات كأس العالم وعيونهم ستراقب بحماس كبير الظهور الأول لمنتخب البرازيل أمام سويسرا في السابع عشر من يونيو المقبل بحثا عن فوز للسامبا وهدف من اللاعب رقم تسعة.