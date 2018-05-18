قبل أسبوع من النهائي.. راموس يترك الكرة ويتحول إلى مغنٍ

يوضح السجل التهديفي لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد في المباريات الكبيرة أنه اعتاد على القيام بأدوار فردية ويوم الجمعة قطع خطوة أخرى في هذا الاتجاه عن طريق إصدار أغنية منفردة.

وأعلن راموس (32 عاماً) إصدار أغنيته الأولى التي اعتمد فيها على موسيقى الراب وتحمل اسم ‭‭ 'SR4'‬‬ قبل أسبوع على مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في كييف.

وكشف راموس عن الأنباء في حسابه على "إنستغرام" حيث ألمح إلى أن هناك المزيد في الطريق من راموس المغني، وقال: منزلي وبعض الأصدقاء والكثير من السحر وكانت هذه النتيجة. حياتي أغنية... والكثير من الكلمات لا تزال تكتب.

ويملك لاعبو كرة القدم تاريخا طويلا في تجربة حظوظهم على الصعيد الموسيقي. واتجه رونالدينيو نجم برشلونة السابق والدولي الأميركي كلينت ديمبسي والدولي البرازيلي نيمار ولاعب وسط ريال مدريد السابق رويستون درينتي للموسيقى، وأصدروا جميعا أغاني منفردة على مدار السنوات الماضية.