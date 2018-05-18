لوف: فاغنر تمادى كثيراً.. ووصف زملاءه بـ"الأغبياء"

رد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بعنف، اليوم الجمعة، على تصريحات ساندرو فاغنر، مهاجم بايرن ميونخ، التي قال خلالها إنه سيعتزل اللعب الدولي عقب عدم اختياره في قائمة المنتخب الألماني لكأس العالم.

ويعتقد فاغنر أن أسلوبه المباشر هو السبب الرئيس في استبعاده ولكن لوف قال في برلين إن اللاعب تمادى كثيرا.

وقال لوف عن تصريحات فاغنر التي نشرتها صحيفة "بيلد": أجد أنه انتقاد لزملائه الذين يلعبون أيضا، إنه يصف بعض اللاعبين الذين كانوا معنا منذ زمن بعيد وهم من أبرز اللاعبين في العالم وكأنهم أغبياء للغاية، وأنهم معنا في الفريق فقط لأنهم لا يبدون آراءهم.

وأضاف لوف وهو يتحدث "لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية" في فعالية استضافتها "بيلد": يمكنني تفهم حزنه أيضا. ولكنني وجدت أن هناك مبالغة فى رد الفعل، بما في ذلك اعتزاله وأسباب اتخاذه هذا القرار.

وكان فاغنر (30 عاماً) مرشحا للذهاب إلى المونديال الروسي الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو ولكن لوف اختار نيلز بيترسن مهاجم فرايبورج، الذي لم يخض أي مباراة دولية، في القائمة الأولية.

وقال فاغنر لصحيفة بيلد: واضح تماما بالنسبة لي أنني لست على وفاق مع الجهاز الفني بطريقتي المفتوحة، الصريحة، المباشرة.

وأضاف: سأكذب إذا قلت إنني لست حزينا. كان يفترض أن يكون كأس العالم شيئا عظيما.

من جانبه، قال يوب هاينكس، مدربه في بايرن ميونخ: أعتقد أنه تفاعل بشكل عاطفي متسرع. كنت لأفضل رؤية هذا الأمر بشكل مختلف، ولكنه اختياره الشخصي، ويجب أن نحترم هذا.

وقال زميله في بايرن ميونخ ومدافع المنتخب الألماني ماتس هوميلز: لقد واسيناه لأننا نحبه كشخص. أظهرنا أننا ندعمه.

وأضاف: طريقة رد الفعل شيء يجب أن يقرره كل شخص لنفسه. المشاركة في كأس العالم بالتأكيد كان حلمه الأكبر.