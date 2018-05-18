نوير ينضم إلى قائمة بايرن في مباراة نهائي الكأس

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أن حارس المرمى مانويل نوير سيعود إلى قائمة الفريق خلال المباراة النهائية لبطولة كاس ألمانيا المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها نجم حراسة المرمى الألماني نوير (32 عاماً) إلى قائمة بايرن ميونخ في مباراة منذ أن تعرض للمرة الثالثة لكسر في القدم اليسرى في سبتمبر الماضي.



وكان نوير قد استدعي ضمن أربعة حراس مرمى في القائمة الأولية التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، استعدادا لمشوار الدفاع عن اللقب في بطولة كأس العالم ، التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو المقبل.



وفي نهائي الكأس، من المتوقع أن يجلس نوير على مقاعد البدلاء على أن يتولى سفين أولريتش حراسة مرمى بايرن. وقال أولي هونيس رئيس بايرن : أنا شخصيا اتمنى له كل التوفيق لأنه فتى رائع.



وقد يسجل نوير مشاركته الأولى بعد غياب طويل للمنتخب الألماني خلال المباراة الودية أمام النمسا يوم السبت من الأسبوع المقبل أو من خلال الودية الأخرى أمام السعودية في الثامن من يونيو.



وإذا شارك نوير أمام النمسا في كلاغنفورت، ستكون هذه هي المباراة الأولى له مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2016.