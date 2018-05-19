أريولا: أتمنى البقاء كخيار أول للحراسة

أكد ألفونس أريولا، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أنه يريد البقاء الحارس الأول في الفريق، برغم الأنباء عن اتصالات بين ناديه والحارس الإيطالي الأسطوري جانلويجي بوفون.

وفي حديث مع صحيفة "باريزيان" الفرنسية نشر يوم السبت ردا على سؤال عما إذا كان يريد البقاء الحارس رقم واحد وإلا لا شيء قال أريولا: إنه كذلك. لأنه إذا لم أبق الرقم واحد، فهذا يعني أن الموسم الذي خضته للتو ذهب هباء.

وتابع أريولا الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية "أعتقد أنني أظهرت هذا الموسم أن لدي المستوى وتحديدا لأكون الحارس الرقم واحد".

وعما إذا كان سيستمر في باريس الموسم المقبل، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2019، قال أريولا: إن مواصلة المسيرة مع باريس سان جيرمان ستعالج بعد كأس العالم.

وكان أريولا من ضمن الأسماء التي أعلنها المدرب ديدييه ديشامب للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وتابع حارس سان جيرمان: حتى الآن، لم أبحث الأمر مع المسؤولين. هناك أمر واحد أكيد، إذا منحوني فرصة البقاء في باريس سان جيرمان، سأقبل من دون تردد، لكن إذا كنت لن أحصل على نفس الوقت في الملعب، فإن الأمور ستكون حتما مختلفة.

وتردد اهتمام سان جيرمان "40 عاما" بضم بوفون بعد أن أعلن يوم الخميس إنهاء مسيرته مع يوفنتوس بعد مسيرة دامت 17 عاما في صفوفه.