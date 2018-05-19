أسباس: أستحق قيادة هجوم إسبانيا في المونديال

يشكل ياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو أحد العناصر المقنعة والجاهزة لكي يضمها يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا لتشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل بعد أن كلل اللاعب موسما مميزا له بتسجيله هدفين في انتصار فريقه 4-2 على أرضه أمام ليفانتي يوم السبت.

وحصد أسباس، 30 عاما، أكبر حصيلة أهداف له على الإطلاق في موسم واحد بدوري الأضواء قبل مباراة اليوم ورفع حصيلته إلى 22 هدفا في الدوري الإسباني بفضل هدفين من مدى قريب بواقع هدف في كل شوط بعد أن هيأ الهدف الأول لزميله المهاجم ماكسي غوميز.

وقال أسباس للصحفيين عقب المباراة: قمت بكل ما في وسعي للمشاركة في كأس العالم، وبات القرار الآن بيد لوبتيجي.

ومن المقرر أن يعلن مدرب منتخب إسبانيا يوم الاثنين تشكيلة الفريق المشاركة في البطولة التي ستقام في روسيا الشهر المقبل.

وخاض أسباس 8 مباريات مع منتخب إسبانيا وسجل أربعة أهداف على الرغم من أنه خاض مباراة واحدة منذ البداية خلال التعادل 1-1 مع كولومبيا في يونيو الماضي.

وتم ضم أسباس لآخر تشكيلة أعلنها لوبتيجي وسجل في الانتصار الساحق 6-1 على الأرجنتين.

وأسباس هو أعلى اللاعبين الإسبان تسجيلا في دوري الدرجة الأولى في بلاده والرابع في الترتيب العام للهدافين خلف ليونيل ميسي الذي سجل 34 هدفا ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو ولكل منهما 25 هدفا.