بايرن يسعى إلى ضم بايلي

ذكر تقرير إخباري، يوم السبت، أن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" جهز عرضا قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم الجامايكي ليون بايلي نجم فريق باير ليفركوزن.

وأضافت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر مقربة من عملية المفاوضات كشفت لها أن ليفركوزن متمسك بالحصول على مبلغ يقترب من 100 مليون يورو، وربما يفضل بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى أيضا رغبة في التعاقد مع اللاعب.

وكان ريال مدريد، الذي يتأهب لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، قد طالب وكيل اللاعبين البرتغالي جورجي مينديز، ببحث إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم بيلي.