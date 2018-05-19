تشيلسي ينقذ موسمه.. ويتوج بالكأس أمام أنظار مورينيو

توج فريق تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، للمرة الثامنة في تاريخه، بتغلبه على مانشستر يونايتد 1 - صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت بملعب ويمبلي.

وأحرز إيدين هازارد هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 22، لينتهي اللقاء بهدف دون رد، ليختتم تشيلسي موسمه السيئ ببطولة الكأس بعد أن فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، على عكس مانشستر يونايتد، الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الجاري عدا تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن حسم المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.