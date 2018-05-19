ليغانيس يتغلب على بيتيس في آخر جولات "لا ليغا"

المصدر: مدريد - د ب أ

فاز ليغانيس على ضيفه ريال بيتيس 3 - 2 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع عشر وتجمد رصيد بيتيس عند 60 نقطة في المركز السادس.

وتقدم جويل كامبل بهدف لبيتيس في الدقيقة 20 ثم تعادل اليوناني ديميتريوس سيوفاس لليغانيس في الدقيقة 28 رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد دييغو ريكو.

وأضاف خوسي نارانخو الهدف الثاني لليغانيس في الدقيقة 64 ثم تعادل أنتونيو سانابريا لبيتيس في الدقيقة 76 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط سجل المغربي نور الدين امرابط هدف الفوز لأصحاب الأرض.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري لهذا الموسم يوم 29 أبريل الماضي، فيما هبطت فرق ملقة ولاس بالماس وديبورتيفو لاكورونا رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.