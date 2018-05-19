مانشيني يضم بالوتيلي لمواجهة السعودية

أعاد المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيتي المهاجم المشاكس ماريو بالوتيلي الذي استعاد فعاليته منذ موسمين مع فريقه نيس الفرنسي، إلى تشكيلة المنتخب الأزرق لمبارياته الودية الثلاث المقبلة ضد السعودية وفرنسا وهولندا.

وخاض بالوتيلي 33 مباراة دولية حتى الآن، وهو لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ مونديال 2014 في البرازيل. وتعود المرة الأخيرة التي وجهت إليه الدعوة للعب مع منتخب بلاده إلى نوفمبر 2014 لكنه اضطر إلى ترك المعسكر بسبب الإصابة.

ومنذ انتقاله إلى صفوف نيس صيف 2016، سجل "سوبر ماريو" 43 هدفا في مختلف المسابقات في وقت عانى فيه الأمرّين قبل ذلك في موسمين صعبين مع ليفربول الإنجليزي وميلان.

وكانت عودة بالوتيلي إلى صفوف المنتخب الإيطالي متوقعة ليس فقط بسبب عروضه مع نيس، ولكن لأن المدرب مانشيني معجب بمؤهلاته، علما بأنه بالفعل من أطلق مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلان، قبل أن يدربه أيضا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي حيث شهد التعامل بينهما صعوبات كثيرة.

وعين مانشيني مدربا لمنتخب بلاده يوم الاثنين بعد 6 أشهر من فشل إيطاليا في حجز بطاقتها إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما بخروجها من الملحق الأوروبي على يد السويد. وستكون مهمته إعادة بناء منتخب إيطالي قوي في أفق كأس اوروبا 2020.

وأعلن مانشيني عقب تعيينه أنه سيعيد استدعاء بالوتيلي، وقال: من المؤكد أننا سنتحدث معه وسنستدعيه على الأرجح. إنه لاعب نرغب برؤيته بالمستوى الذي كان عليه في كأس أوروبا 2012 حين ساهم بقيادة إيطاليا إلى النهائي.

واستدعى مانشيني 30 لاعبا للمباريات الدولية الودية ضد السعودية 28 مايو الحالي في سانت غالين، وفرنسا 1 يونيو في نيس، وهولندا 4 يونيو في تورينو.

واختار مانشيني على الخصوص 5 لاعبين لم يسبق لهم الدفاع عن ألوان المنتخب وهم جناح تشلسي الإنجليزي إيمرسون بالميري ولاعب وسط تورينو دانييلي بازيلي ولاعب وسط كروتوني رولاندو ماندراغورا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي وقطب دفاع أتالانتا برغامو ماتيا كالدارا.