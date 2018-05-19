مورينيو: تشيلسي لا يستحق الفوز

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تهنئة فريقه القديم، تشيلسي، بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يشعر أن فريقه كان يستحق أفضل من ذلك.

وتوج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه 1 - صفر على مانشستر يونايتد يوم السبت في المباراة النهائية.

وقال مورينيو : أهنئهم لأنهم فازوا ولكنني لا أعتقد أنهم يستحقون هذا الفوز، كانت الأمور أصعب قليلا بالنسبة لنا لأننا لعبنا بدون لوكاكو أمام فريق يدافع بتسعة لاعبين، تحتاج لهذا الحضور. كل هزيمة تؤلم ولكنني أذهب للمنزل مع شعور بأننا قدمنا كل شيء. ولا يوجد شعور بالندم.