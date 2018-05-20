أفيس يهزم سبورتينغ ويتوج بالكأس للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق ديبورتيفو أفيس بلقب كأس البرتغال لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على سبورتينغ لشبونة 2 - 1 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد.

ويدين أفيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكساندري غويديس الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 16 و72، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسبورتينغ لشبونة فريدي مونتيرو في الدقيقة 85.

وفشل لشبونة في الحصول على لقبه الحادي والعشرين بعد هذه الخسارة فيما حصد أفيس أول ألقابه.

يذكر أن فريق بنفيكا هو أكثر الأندية تتويجا بلقب هذه البطولة حيث فاز باللقب 32 مرة سابقة، في حين ياتي سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني برصيد 20 لقبا يليه بورتو في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.

وصعد أفيس لهذا الدور بعد تغلبه على فياريال 1 - صفر في الدور الثاني ثم الفوز على يونياو ليريا 3 - صفر في دور الـ32، ثم الفوز على يونياو 5 - 1 في دور الستة عشر ،ثم الفوز في دور الثمانية على ريو آفي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4 - 4 ثم الفوز في الدور قبل النهائي على كالديس 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما صعد سبورتينغ لشبونة لهذا الدور بتغلبه على أوليروس 4 - 2 في الدور الثاني، ثم الفوز على فامليكو 2 - صفر في دور الـ32 ثم الفوز على فيلافيردينس 4 - صفر في دور الستة عشر، ثم الفوز على كوفا دا بيدادي 2 - 1في دور الثمانية ثم الفوز في الدور قبل النهائي على بورتو 5 - 4 بركلات الترجيح، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بفوز كل فريق على الآخر بهدف نظيف.