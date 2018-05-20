تورينو ينهي موسمه بالفوز على جنوى

فاز تورينو على مضيفه جنوى 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي تورينو ياغو فالكس في الدقيقة 30 ودانيلي باسيلي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف جنوى غوران بانديف في الدقيقة 80.

ورفع تورينو رصيده إلى 54 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا ، وتوقف رصيد جنوى عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.



وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والرابع والثلاثين في تاريخه في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للبطولة.



وهبط فريقا بينفينتو وهيلاس فيرونا إلى دوري الدرجة الثاني بعدما احتلا المركزين الأخير وقبل الأخير على الترتيب.