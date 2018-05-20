زيدان: بيل لا يعرف اليأس.. وجاهزون لمباراة ليفربول

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبه المتألق غاريث بيل بعدما سجل هدفا في التعادل 2-2 مع فياريال، لكنه أكد أن إشراك اللاعب الويلزي لم يكن على سبيل التجربة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.



وأجرى زيدان مؤخرا تغييرات عديدة في تشكيلته حتى يكون الفريق جاهزا لمواجهة ليفربول السبت المقبل، لكنه دخل بتشكيلة شبه كاملة في مباراته الأخيرة بالدوري رغم أن النتيجة غير مؤثرة على أي شيء.



ورغم أن زيدان أراح الحارس كيلور نافاس، ودفع بابنه لوكا لأول مرة، فإن باقي التشكيلة كانت من اللاعبين الأساسيين واشترك بيل إلى جانب كريستيانو رونالدو في خط الهجوم على حساب كريم بنزيمة.



وخرج بيل من التشكيلة الأساسية لريال خمس مرات في ست مباريات بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، لكنه قدم ما يجعله يشارك أساسيا أمام ليفربول وسجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري.



وأبلغ زيدان الصحافيين: هو لا ييأس أبدا وهو الآن يسجل كثيرا. أنا سعيد جدا بدوره في الفريق في الوقت الحالي وما يقدمه لنا، ولم يتغير أي شيء فيه. إذا كان هناك أي شيء اختلف فهي الأهداف التي يسجلها.



وابتلي بيل بسلسلة إصابات عضلية في النصف الأول من الموسم وخاض خمس مباريات فقط في الدوري المحلي حتى يناير.



وابتعد بيل عن الإصابات منذ ذلك الحين وأنهى الموسم في المركز الثاني في قائمة هدافي ريال، خلف كريستيانو رونالدو، وبرصيد 16 هدفا وبفارق سبعة أهداف عن إيسكو صاحب المركز الثالث رغم أنه دخل التشكيلة الأساسية 20 مرة فقط.



ورغم ذلك قال زيدان إن تشكيلته الأساسية أمام فياريال لا تعطي أي مؤشر على تشكيلة النهائي أمام فريق يورغن كلوب في كييف حيث سيحاول ريال أن يصبح أول فريق منذ بايرن ميونيخ في 1976 يحصد لقب كأس أوروبا ثلاث مرات متتالية.



وقال زيدان: نحن مستعدون وليس لدينا أي إصابات وهذا أهم شيء. نحن مستعدون لخوض النهائي وهذا كل شيء. لن أتحدث عن أسلوب اللعب أو التشكيلة التي سأختارها.