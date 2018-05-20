فالنسيا يأخذ نصيبه من نقاط ديبورتيفو

اختتم فالنسيا مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز 2 - 1 على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.



وأنهى الفريق الأندلسي مشواره في البطولة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 73 نقطة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).



وافتتح الإيطالي سيموني زازا التسجيل في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله غونزالو غويديس الهدف الثاني في الدقيقة 77.

في المقابل، تكفل لوكاس بيريز بتسجيل هدف ديبورتيفو الوحيد في الدقيقة 80.